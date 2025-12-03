ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Mason County’de salı sabahı erken saatlerde bir TIR, buzda kayarak kara köprüsündeki bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın motoru ve kabini, bariyerlerin üzerinde birbirinden ayrıldı. Sürücüyü metrelerce yükseklikten kurtaran tek şey, içi dolu römork oldu.

Sürücü kabinin içinde, yaklaşık 5 saat boyunca boşlukta asılı halde kaldı. Olay yerine kar yağışı nedeniyle saatler sonra gelen ekipler sürücünün şaşırtıcı biçimde yaralanmadığını söyledi.

KURTARMAK İÇİN ÖZEL EKİP GELDİ

Point Pleasant İtfaiye Şefi Jeremy Bryant, köprünün daha önce de kazalara sahne olduğunu ancak bu kez durumun farklı olduğunu anlattı.

Önceki kazalarda araçların tamamı köprüden düşerken, bu kez yalnızca kabin sarktığı için erişim zorlaştı.

Bryant, merdivenli araçla yaklaşmayı denediklerini, diğer şeritten ve aşağıdan ulaşmayı da denediklerini ama hiçbirinin mümkün olmadığını belirtti. Sonunda teknik kurtarma ekibi çağrıldı ve ekip halatla aşağı inerek sürücüyü kabinden çıkardı.

TUĞLALAR HAYATINI KURTARDI

Kabinin yerinde kalması için büyük bir çekiciyle sabitleme yapıldı. Kurtarma görevlileri merdivenli araca bağlanıp, otoyolun yaklaşık 30 metre üzerindeki kabine indirildi.

Bryant sürücünün sağlık kontrolünden geçtiğini ve tedaviyi reddettiğini aktardı. Kabinin bu kadar süre dayanmasını ise römorkun yaklaşık 40 bin pound tuğla yüklü olmasına bağladı.

Bryant, 35 yıllık meslek hayatında bunun en zor ve teknik kurtarmalardan biri olduğunu söyledi. Kaza sabah 6 civarında oldu ve kurtarma 11 gibi tamamlandı.