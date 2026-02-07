Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ve 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3’ü ağır, 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada Melek Durmuş'un (26) ardından Ayşenur Kutukcu (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülürken, durumları ağır olan M.H.S. (22) ve K.C.S. (24) ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç.'nin (26) tedavisi devam ediyor.