Hatay’da meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan bir minibüs kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çarpıp devrildi. Kazada 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İskenderun-Hatay karayolu üzerindeki Arpaderesi Kavşağı’nda yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR’ın kavşaktan dönüş yaptığı sırada seyir halindeki minibüsle çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan ve yaralandığı belirlenen 14 kişi, ekiplerce araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte karayolunda trafik yeniden normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.