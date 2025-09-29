Güçlü akıntılar ve düşük görüş mesafesi gibi zorlu koşullara rağmen, ekip gemiden çeşitli eşyaları su yüzüne çıkarmayı başardı. Kurtarılan objeler arasında geminin çanı, liman seyrüsefer lambası, birinci sınıf yolcular için hazırlanmış gümüş kaplama tepsiler, ikinci sınıf bir yolcuya ait dürbün ve porselen kap ile gemideki Türk hamamına ait seramik karolar yer aldı.

LÜKS YOLCU GEMİSİYDİ

1914 yılında White Star Line tarafından lüks yolcu gemisi olarak denize indirilen Britannic, I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından hastane gemisine dönüştürülmüştü. Gemi, Kasım 1916’da Lemnos Adası’na hasta taşırken bir Alman mayınına çarpmış ve Kea açıklarında bir saatten kısa sürede batmıştı. Gemideki 1065 kişiden 30’u yaşamını yitirmişti.

Dalış, Britannic Vakfı’nın kurucusu İngiliz amatör tarihçi Simon Mills tarafından organize edildi. Keşif, Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın su altı arkeolojisi biriminin onayı ve denetimiyle gerçekleştirildi. Bakanlık, batık alanındaki koşullar nedeniyle bazı hedeflenen parçaların kurtarılamadığını açıkladı.

ÇALIŞMALAR BİR HAFTA SÜRDÜ

Dalgıçlar, bir hafta süren çalışmalarda belirli objelere odaklandı. Su altından çıkarılan her parça özel torbalara konularak koruma kaplarıyla sahile taşındı ve Kea Polisi gözetiminde muhafaza altına alındı.

Tüm objeler, Atina’daki Sualtı Antikiteleri Dairesi laboratuvarlarına götürüldü ve burada titizlikle temizlenmeye başlandı. Bu tarihi eserler, Pire’de inşası süren Ulusal Sualtı Antikiteleri Müzesi’nde sergilenecek. Britannic’ten çıkarılan bu parçalar, müzenin I. Dünya Savaşı temalı açılış koleksiyonunun merkezinde yer alacak.

Titanik, Britannic ve Olympic adlı üç kardeş gemi, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta Harland & Wolff tersanesinde inşa edilmişti. Titanik, 1912’de bir buz dağına çarparak batmış; Olympic ise 1911–1935 yılları arasında hizmet vermişti. Britannic, savaşta hastane gemisine çevrilmiş ve son seferinde Kea açıklarında sulara gömülmüştü.