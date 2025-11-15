Titanic’te yaşamını yitiren en varlıklı yolculardan biri olan Isidor Straus ve eşi Ida, 14 Nisan 1912 tarihinde Southampton'dan New York'a giderken buzdağına çarpan gemide hayatını kaybeden bin 500'den fazla yolcu arasındaydı.
Straus'un bedeni kazadan günler sonra Atlantik'ten çıkarıldı ve yanında 18 ayar altın bir Jules Jurgensen cep saati bulundu.
Straus'a ait altın cep saati 22 Kasım'da İngiltere'de yapılacak açık artırmada 1 milyon sterline satışa çıkarılacak.
Açık artırmayı gerçekleştiren kurumun yöneticisi Andrew Aldridge, "Bu saatle birlikte Isidor’un hikayesini yeniden anlatıyoruz. Olağanüstü bir hatıra parçası"dedi.