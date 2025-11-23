Titanik'te yaşamını yitiren en varlıklı yolculardan biri olan Isidor Straus’a ait altın cep saati, İngiltere’de düzenlenen açık artırmada 1,78 milyon sterline alıcı bularak rekor kırdı.

Straus ve eşi Ida, 14 Nisan 1912’de Southampton’dan New York’a giden dev transatlantik gemisinin bir buzdağına çarpması sonucu hayatını kaybeden kişiler arasında yer almıştı. Felaketten günler sonra Isidor Straus’un cansız bedeni Atlantik’ten çıkarıldığında üzerinde bulunan eşyalar arasında, 18 ayar altın Jules Jurgensen marka cep saati de bulunuyordu.

YILLAR SONRA SATIŞA SUNULDU

Yıllar boyunca Straus ailesinde muhafaza edilen saat, Cumartesi günü Wiltshire’ın Devizes kentindeki Henry Aldridge & Son Müzayede Evi tarafından satışa sunuldu.

KOCASINI BIRAKMAK İSTEMEDİ

Titanik’in battığı gece Ida Straus’un, kendisine ayrılan cankurtaran botu koltuğunu, “kocasını yalnız bırakmak istemediği” gerekçesiyle reddettiği ve Isidor’un yanında hayatını kaybetmeyi seçtiği anlatılıyor. Ida Straus’un bedeni ise hiçbir zaman bulunamadı.