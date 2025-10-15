Finans piyasaları haftaya hem iç hem de dış kaynaklı risklerin etkisiyle dalgalı bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma gecesi ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşımasıyla küresel piyasalarda başlayan satış dalgasına, Ankara Büyükşehir Belediyesi etrafındaki gelişmelerin yarattığı siyasi tansiyon da eklendi. Ayrıca dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında “Görevi yaptırmama konusunda direnmekten” iddianame düzenlendiği haberi, siyasi risk algısını artırarak TL ve hisse senetlerinde satış baskısını güçlendirdi.

ENGEL OLUNAMIYOR

Pazartesi günü yüzde 1.53 kayıpla kapanan BIST 100 endeksi, dün de yüzde 2.27 kayıpla günü 10.316 puandan tamamladı. Haftanın ilk gününü 41.80 liradan kapatan dolar ise dün 41.83 lirayı gördü. Art arda gelen yüksek enflasyon verilerinin ardından, Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi de piyasa moralini zayıflatıyor. Faiz beklentilerinin fiyatlanmamasıyla banka endeksinde iki günlük kayıp yüzde 6.5’e ulaştı.

Merkez Bankası, sadece faiz silahı ile enflasyon bugünkü seviyelere getirebildi. Zimbabve ve Arjantin’den sonra dünyanın en yüksek enflasyonuna (%33.29) sahip üçüncü ülkesi olan Türkiye’de, fiyat artışlarına engel olunamıyor. Ekonomistlere göre, Maliye tarafından kalıcı çözümler sunacak reformlar ertelendikçe, reçeteyi yazmak yine TCMB’ye düşecek gibi görünüyor.

IMF’nin enflasyon beklentisi %34.9

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 3.5’e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026’da ise yüzde 3.7 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, Washington’da bugün başlayan IMF-Dünya Bankası güz dönemi toplantıları çerçevesinde yayımladığı ‘2025 Yılı Güz Global Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Türkiye’de yıllık ortalama enflasyonun 2024’te yüzde 58.5 iken 2025’te yüzde 34.9’a ve 2026’da yüzde 24.7’ye gerileyeceğini öngördü.