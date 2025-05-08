TL, En Zayıf İkinci Para Birimi Oldu

Söz konusu dönemde Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 1,70 oranında gerileyerek en zayıf ikinci para birimi oldu. Arjantin Pesosu ise yüzde 10,09’luk değer kaybıyla listenin en alt sırasına yerleşti. Diğer 21 ülke para birimi ise dolara karşı yükseliş gösterdi.

Tayvan, Güney Afrika ve Rusya Zirvede

Yükselen para birimleri arasında zirvede yer alan Tayvan Doları, yüzde 9,17’lik artışıyla dikkat çekti. Tayvan’ı sırasıyla yüzde 7,68 ile Güney Afrika Randı ve yüzde 6,51 ile Rus Rublesi izledi. Bu veriler, gelişen piyasa yatırımcıları açısından güvenli liman arayışlarının yön değiştirdiğini gösteriyor.

"Değer Kaybeden Sadece 2 Ülke Var"

Ekonomist Dr. Barış Esen, dikkat çeken bu tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Son 1 ay gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolara karşı performansı. Değer kaybeden sadece 2 ülke var.”