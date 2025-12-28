Siyasi operasyonlar ve yüksek enflasyon-faiz ortamı nedeniyle yabancı yatırımcıya güven veremeyen Türkiye, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da ‘carry-trade cenneti’ olmaktan öteye geçemeyecek.

Düşük faizli ülkeden borçlanıp, yüksek faizli ülkeye yatırım yapmak anlamına gelen brüt carry-trade’in büyüklüğünün 51 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor. Uluslararası bankalar, Türk Lirası ile carry-trade’i 2026 için en iyi 10 yatırımı arasında gösteriyor.

Ekonomistler, brüt carry trade büyüklüğünün 51 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyor. Hollanda merkezi banka ING ise Türkiye’nin carry-trade yatırımcılarına yüzde 35’e yaklaşan oranda kazanç sağladığını hesaplıyor. Analist Tufan Cömert, kendi blog sitesinde paylaştığı yazıda, Türkiye’nin bu yıl doğrudan yatırım çekmekte zorlanırken, carry trade gibi kısa vadeli yatırım araçlarına yüklü girişler olduğunu vurguladı.

YABANCI TEMKİNLİ

Cömert, 2026 yılını “Ocak ayı ile birlikte CHP, ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili davalar yeniden hızlanacak. Bu da kuşkusuz siyasi haber akışının artması demek. Mart ayından bu yana bu durum Türk varlıkları fiyatlamasında kalıcı bir risk primi haline döndü. O yüzden de her türlü olumlu görüşe, tabloya rağmen, 2026’da ciddi yüklü girişlerden ziyade, hesaplı, ters durumda hızla likide edilebilecek kadar pozisyon göreceğiz. Zaten 2025 Mart sonrasında hisse ve tahvilden ziyade swap ile gelen paranın artmasının sebebi bu” ifadeleriyle değerlendirdi.

Kısa vadeli yatırımcının favorisi

Uluslararası bankalar, gelecek yıl da yatırımcılarına Türk Lirası carry trade yatırımlarını tavsiye ediyor. ABD merkezli Bank of America, 2026 yılına ilişkin raporunda en iyi 10 yatırım arasında 9’uncu sırada Brezilya, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerle carry trade ticaretini gösterdi. ABD merkezli diğer büyük banka Morgan Stanley ise 2026’da da Türkiye ve Mısır’ın favori carry trade ülkeleri arasında olacağını ve yatırımcılarına kazanç sağlayacağını belirtiyor.

Hisse ve tahvile giriş 5 milyar $

2025 yılının başından bu yana Borsa İstanbul’da toplam yabancı hisse girişi 1.96 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ise yabancılar 2.69 milyar dolarlık net satış yapmıştı. Tahvil piyasasında da 2025 yılının başından bu yana toplam yabancı girişi 3.1 milyar dolara çıktı. 2025 yılının başından itibaren toplam yabancı girişi ise 5.06 milyar dolar seviyesine ulaştı.