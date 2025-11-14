Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay açıkladığı 'yasa dışı bahis eylem planı' çerçevesinde dijital ödeme platformları ve kripto borsalarına peş peşe operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporlarının ardından gerçekleştirdiği operasyonda COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığını tespit etti.



32 MİLYARLIK KRİPTO AKLAMA AĞI ÇÖKERTİLDİ



Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde



• 2024’te 211 milyon TL → 2025’te 11.9 milyar TL giriş

• Şirket hesaplarından 12.3 milyar TL transfer

• Kripto hareketi: 769 milyon USDT (≈32 Milyar TL!)

• 13.9 milyar TL’lik kripto, hiçbir platformda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarıldı.



22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Para transferi yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu tespit edilirken, operasyon sonucunda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



17 kişinin gözaltına alındığı eşzamanlı operasyonların ardından 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca Coino A.Ş.'ye el konularak, TMSF tarafından kayyum görevlendirildi.