Türkiye'nin önde gelen holdingleri tarafından 25 Haziran 2018 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üreten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geride bıraktığımız yılı 14,61 milyar TL zararla tamamladı.



İlk araç teslimatına Nisan 2023'te başlayan ve ikinci modelini geçtiğimiz yıl itibarıyla satışa sunan TOGG, daha ekonomik modeli olan T6'yı 2027 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dünyadaki otomobil üreticilerine benzer şekilde ilk yıllarında büyük zararlar açıklayan şirketin 2025 yılındaki cirosu da ortaya çıktı.



Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding'in yüzde 23 hissesine, TOBB'un ise yüzde 8 hissesine sahip olduğu şirketin mali durumu dün açıklanan Turkcell bilançosu ile ortaya çıktı.

14,61 MİLYAR TL ZARAR ETTİ



2024 yılını 13,75 milyar TL zararla kapatan ve 2025 yılında ilk kez Avrupa'da sipariş toplamaya başlayan TOGG, geride bıraktığımız yılı 14 milyar 616 milyon TL zararla tamamladı.





