Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalardan Hyundai, amiral gemisi SUV modeli Ioniq 9’u geçtiğimiz günlerde Göcek’te düzenlenen lansmanla tanıttı. Tamamen elektrikli E-GMP platformu üzerine inşa edilen model, büyük boyutları ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle öne çıktı.

TÜRKİYE’DEN 40 ÜLKEYE İHRACAT YAPILACAK

Habertürk’ün haberine göre, Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, lansman etkinliğinde markanın Türkiye hedefleri ve yeni yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Berkel, Hyundai’nin yeni elektrikli modeli Ioniq 3’ün üretimine Ağustos 2026’da İzmit’te başlanacağını açıkladı. Yeni modelin, Türkiye’den 40’tan fazla ülkeye ihraç edilmesinin planlandığını belirten Berkel, “Kasım ayında i10 modelimizin üretimi sona erecek. Yerine geçecek olan Ioniq 3’ün üretim kapasitesi 2027 yılında netleşecek” dedi.

HEDEF 2030’DA 100 BİN ARAÇ SATIŞI

Hyundai Motor Türkiye, 2025 yılı sonuna kadar 60 bin araç satışı hedefliyor. Berkel, 2030 yılı itibarıyla bu rakamı 100 bin adede çıkarmayı planladıklarını ifade etti. 2024 yılında 4 bin 945 adet elektrikli araç satan şirket, bu yıl 10 bin elektrikli araç satışı hedefliyor.

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINDA REKOR BÜYÜME

Berkel, Türkiye’nin otomotiv potansiyeline dikkat çekerek, “Türkiye’de her 1000 kişiden 200’ü araç sahibi, Avrupa’da bu oran 500. Pazarın artık ayda 100 bin adetlik satış seviyesine ulaştığını görüyoruz. Faizlerin düşmesi halinde bu rakam daha da artabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 10 artışla 1 milyon 43 bin 796 adet seviyesine ulaştı. Ekim 2025’te ise satışlar yüzde 20 artarak 116 bin 149 adede çıktı ve tüm zamanların en yüksek Ekim ayı rekoru kırıldı.

TOGG’DAN SONRA TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK İKİNCİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek Ioniq 3, Togg’dan sonra Türkiye’de üretilen ikinci yüzde yüz elektrikli araç olacak. Şirket, yeni modelle birlikte hem iç pazarda rekabeti artırmayı hem de Avrupa pazarında Türkiye merkezli üretim gücünü genişletmeyi hedefliyor.