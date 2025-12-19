Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un Avrupa açılımında pilot pazar olarak belirlenen Almanya’dan gelen ilk resmi satış verileri beklentilerin gerisinde kaldı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu’nun (KBA) açıkladığı Kasım 2025 rakamlarının ardından, Renault Türkiye’nin eski CEO’su ve otomotiv sektörünün deneyimli ismi Hakan Doğu, düşük satış performansına dikkat çekerek özellikle gurbetçi tüketicilerin ilgisizliğini sert ifadelerle eleştirdi. Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un Almanya’daki ilk dönem performansı, Avrupa pazarına giriş sürecinin beklenenden daha zorlu geçtiğini ortaya koydu. Doğu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda tabloyu değerlendirdi. Elektrikli otomobillerle ilgili paylaşımlarıyla bilinen Zeyd Acar’ın verilerine atıfta bulunan Doğu, önceki öngörülerinin gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gurbetçi vatandaşların yerli otomobile “duygusal” yaklaşmadığını vurgulayan Doğu, şu ifadeleri kullandı: “Bu rakamlar gerçekten üzücü. Ancak daha önce de tahmin ettiğim gibi, otomobil almaya gelince bizim ahalide milliyetçilik yok. Gurbette yaşasalar bile…” İŞTE TOGG’UN ALMANYA KARNESİ Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) verilerine göre, Togg’un Almanya pazarındaki performansı rakamlara şöyle yansıdı: Ocak-Kasım 2025 Toplam: Sadece 53 adet Togg tescil edildi. Ekim 2025: 6 adet satış. Kasım 2025: 22 adet satış.

