Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılının ilk fiyat güncellemesini kamuoyuyla paylaştı. 7 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni listede, T10X ve T10F modellerinde zam yapıldığı görüldü.

Yeni yılla birlikte merakla beklenen rakamlar netleşti. Togg’un C-SUV segmentindeki temsilcisi T10X modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 862 bin liradan 1 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Markanın sedan modeli T10F ise 1 milyon 878 bin lira olan eski fiyat etiketini geride bırakarak 1 milyon 886 bin liradan satışa sunulmaya başlandı.

Togg T10X Güncel Fiyat Listesi (Ocak 2026)

Popüler SUV modelinin donanım seviyelerine göre yeni fiyatları şu şekilde sıralandı:

V1 RWD Standart Menzil: 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.178.000 TL

Togg T10F Güncel Fiyat Listesi (Ocak 2026)

Sedan modelinde de benzer bir güncelleme yapılarak rakamlar şöyle şekillendi:

V1 RWD Standart Menzil: 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More: 3.178.000 TL

OPİSYON FİYATLARI SABİT KALDI

Togg yönetimi, araç baz fiyatlarında güncelleme yaparken ek donanım paketlerinde değişikliğe gitmedi. Kullanıcıların tercih edebileceği jant seçenekleri, ses sistemleri ve kış paketi gibi ek opsiyonların fiyatları bir önceki döneme göre sabit tutuldu.