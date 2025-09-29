2023 yılında T10X modeli satışa sunulan TOGG, geliştirdiği yeni sedan modeli T10F ile birlikte Avrupa pazarına da merhaba demeye hazırlanıyor.



Avrupa'daki satışları bugün itibarıyla resmen başlayan şirket, Almanya'da geçerli olacak fiyat tablosunu da takipçileriyle paylaştı.





YERLİ OTOMOBİL ALMANYA'DA DAHA UCUZA SATILACAK



DoluBatarya'nın haberine göre, Türkiye'den farklı olarak sadece büyük bataryalı en pahalı versiyonları sipariş verilebilen T10X ve T10F'nin Almanya fiyatı 46.190 avro oldu.



Almanya'da sadece %19 KDV ile yaklaşık 2,25 milyon liradan alıcı bulacak yerli otomobiller, Türkiye'de %25 ÖTV yüzünden 2,5 milyon liraya satın alınabiliyor. Almanya'daki gibi tüm opsiyonlar seçildiğinde ise Türkiye fiyatı %55 ÖTV ile 3,1 milyon lirayı aşıyor.



ÜLKE SAYISI ÇOĞALACAK



Togg önümüzdeki aylarda Hollanda, Fransa, İtalya, İsveç pazarlarına giriş yapması bekleniyor. Almanya'da 2025 sonuna kadar 600 adet araç teslim edilmesi planlanıyor.