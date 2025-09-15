2023 yılında T10X serisini satışa çıkaran yerli otomobil markası TOGG, ikinci modeli T10F'i bugün itibarıyla ön siparişe sundu.



TOGG'un ilk sedan modeli olan T10F için geçtiğimiz aylarda 'ekonomik' fiyatlarla piyasaya sürüleceği öne sürülürken, açıklanan fiyatlar aracın çıkmasını merakla bekleyen vatandaşları adeta isyan ettirdi.

YABANCI OTOMOBİLLERDEN BİLE DAHA PAHALI



Yerli otomobil olması nedeniyle Türk vatandaşları için daha ekonomik fiyat seçenekleriyle satışa sunulması beklenen T10F için belirlenen en düşük fiyat 1 milyon 860 bin TL oldu.



Aracın modelleri ve fiyat tablosu ise şu şekilde...

V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 345 bin TL



Söz konusu fiyatlara sosyal medyada tepki gösterilirken, TOGG'un yabancı alternatiflerinin dahi Türkiye'de daha ekonomik koşullarda satışa sunulduğu hatırlatıldı.



100 BİN TL'YE ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK



Yapılan açıklamada 100 bin TL ödeme yapılarak Togg T10F için ön sipariş verilebileceği, devam eden süreçte ise açıklanan fiyatların tamamının nakit ya da kredili olarak ödenerek T10F satın alınabileceği hatırlatıldı.



DOLU PAKET 3 MİLYON 248 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR



Togg T10F’nin En dolu paketinin fiyatı ise 3 Milyon 248 Bin TL’ye kadar çıkıyor.





