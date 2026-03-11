İktidarın seçim döneminde parti propagandası olarak şehir şehir gezdirdiği yerli otomobil Togg’un zararı, ortaklarını da vurdu.

Cumhurbşakanı Tayyip Erdoğan’ın proje başlamadan önce “5 babayiğit arıyoruz, yok mu?” dediği ve sonradan bulduğu bu 5 babayiğit de Togg yüzünden zora düştü. Altay tanklarını da imal eden Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Başkan Yardımcılığını Ahmet Nazif Zorlu’nun üstlendiği ortak girişim grubu tarafından üretilen Togg geçen yıl 14.6 milyar lira zarar etti. Bu zarar girişim grubunun ortağı olan Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding’e 3.36’şar milyar lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) de 1.17 milyar lira zarar olarak yansıdı.

PROPAGANDA ARACI

Son 2 yıldaki zarar ise şirketlere 6.44’er milyar lira, TOBB’a ise 2.24 milyar liraya mal oldu. Togg’da Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 23, TOBB’un ise yüzde 8 pay sahibi olduğunu hatırlatan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, iki yılda ortaya çıkan tabloya dikkat çekerek, milyarlarca liralık zarara vurgu yaptı.

Kanko, “İktidar bu projeyi siyasi propaganda aracına dönüştürdü. Burada üretilen Togg, Almanya’da Türkiye’den 700 bin lira daha ucuza satılıyor. Türk vatandaşının vergileriyle desteklenen proje, Türk vatandaşına daha pahalıya sunuluyor. Türkiye’nin ihtiyacı slogan değil, sürdü- rülebilir sanayidir” dedi.