Türkiye’nin tamamen elektrikli SUV modeli Togg T10X’in fiyatları, ÖTV düzenlemesinin ardından zamlandı. Şirket, güncellenen fiyat listesini ve yeni finansman seçeneklerini kamuoyuyla paylaştı.

3 FARKLI FİYAT KATEGORİSİ

Togg tarafından yapılan resmi açıklamada, Aralık 2023’ten bu yana fiyatı sabit kalan T10X modelinin, ÖTV’de yapılan değişiklik sonrası zamlandığı belirtildi. Yeni fiyat listesi şöyle:

-T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL

-T10X V1 Uzun Menzil: 2.172.000 TL

-T10X V2 Uzun Menzil: 2.363.000 TL

TESLA'DA DA FİYATLAR ARTTI

Tesla Türkiye, ÖTV güncellemesi sonrası zamlanan Model Y fiyatlarına rağmen talebin düşmediğini açıkladı. Şirket, ilgi görmeye devam eden Model Y için yeni envanter listeleme tarihlerini duyurdu.

Resmi açıklamada, Tesla Model Y için bir sonraki envanterlerin 6 ve 7 Ağustos saat 18:30 itibarıyla listeleneceği bildirildi. Açıklamada kullanıcıların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür edilirken, stokların hızla tükendiğine dikkat çekildi.

ZAMLI TESLA MODEL Y FİYATLARI

Tesla, kısa süre önce yaptığı açıklamada Model Y’nin fiyatlarının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışa paralel olarak güncellendiğini belirtmişti. Temmuz sonuna kadar geçerli olan eski fiyatların ardından, 5 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yeni başlangıç fiyatları şöyle:

-Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (%25 ÖTV)

-Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)

-Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)