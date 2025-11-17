İran, aylar süren kuraklıktan sonra başkent Tahran'ı boşaltacak hale gelmişti. Barajlar tamamen boşalmanın eşeğine gelirken suya sınırlama getirildi.

İran hükümeti son çareyi uçaklarla bulutları tohumlamakta bulmuştu. Tohumlanan o bulutlar, dün gece meyve verdi. İran'ın batısında sağanaklar başladı, bazı yerlere kar yağdı.

Ancak aylarca kuraklıkla kavrulan toprak, yağan yağmuru hemen ememedi. Ilam bölgesindeki bir köyde su taşkını yaşandı. Sokaklar aniden nehre döndü.

Buna rağmen çaresizlikten ülkece yağmur duasına çıkan İranlılar yağmuru sevinçten ağlayarak karşıladı. Sağanakların ülkenin su krizine deva olması umut ediliyor.

Ancak hava durumu tahminleri, ülkeye düşen yağmurların kısa süreceğini gösteriyor.

Windfinder'ın yayımladığı tahminlere göre yağış bugün itibariyle bitecek ve gelecek hafta da yeni bir yağış meydana gelmeyecek.

Buna rağmen İran halkı, yağan yağmuru büyük bir çoşkuyla kutladı. Barajların doluluk oranı ise henüz açıklanmadı.