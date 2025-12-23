“Tok, açın hâlinden anlamaz” atasözü bir kez daha doğrulandı. İYİ Parti’den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kolundaki bir daire fiyatına denk gelen 9.2 milyon liralık saatini savundu. Hatipoğlu, “Helal kazanılmış malı saklamaya gerek yok” dedi.

Hatipoğlu’nun AKP’ye geçmeden önce aile şirketine yaklaşık 50 milyon dolar (2.1 milyar TL) devlet teşviği verildiği de kamuoyuna yansımıştı. Hatipoğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada aile şirketlerinin üç kuşaktır faaliyet gösterdiğini, bin 700 kişiye istihdam sağladığını ve ihracat şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ilk teşvik belgesini 1985 yılında aldı. Sanayi şirketlerinin teşvik belgesi alması çok doğaldır. Yatırım yapmak isteyen bütün babayiğitlere bu teşvikler verilir.

TEŞVİK TARTIŞMASI

24 Mart 2023’te ben İYİ Parti milletvekili aday adayıydım. Aynı dönemde 17 şirkete daha 4,7 milyar liralık teşvik verildi. Bana ya da şirketime özel bir durum söz konusu değildir.” Söz konusu teşviği ilk kez gündeme getiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Demek ki sizin ‘hoş geldiniz’ dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almış. 50 milyon dolarlık teşvik utanç belgesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Meclis’te kayak kıyafetleri ve kayak takımlarıyla basın toplantısı düzenledi. Kış turizmine dikkat çekmek isteyen Cıngı, vatandaşları Erciyes Kayak Merkezi’ne davet etti.

KAYAKÇI VEKİL

Turizm sektöründe son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini savunan Cıngı, “Erciyes Kayak Merkezi, çocuklarımızın eğitim alabileceği ve profesyonel kayakçılara hitap eden farklı zorluk derecelerine sahip pistleriyle öne çıkıyor” dedi.

Cıngı, yapımı süren hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara’dan Kayseri’ye yaklaşık iki saatlik yolculukla ulaşılabileceğini de belirtti. Erciyes’in kış sezonunun aralık ayında başlayıp zaman zaman mayısa kadar sürdüğünü ifade eden Cıngı, kayak sporunun çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştıracağını da sözlerine ekledi.

Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu’nun saati Audemars Piguet marka Seramik çerçevesi ve titanyum kılıfı var.

Saatin özellikleri

İsviçre’de el işçiliğiyle hazırlanan Audemars Piguet saatleri yılda sınırlı sayıda üretildiği için hem koleksiyon değeri yüksek hem de prestijli bir statü sembolü olarak kabul ediliyor. Hatipoğlu’nun kullandığı modelin fiyatı satış fiyatı 214 bin dolar. Bu saatin ikinci el fiyatları bile 5-7.5 milyon lira arasında değişiyor. Hatipoğlu’nun saatinin siyah seramik çerçeveli titanyum kılıf ve iskelet kadranı bulunuyor.

Vatandaş tepkili

Hatipoğlu’nun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcıların paylaşımlarından bazıları şöyle:

- “Maşallah teşvikin kallavisini kapmışsın.”

- “Son 5 yılın vergi levhalarını görelim.”

- “Millet markete zor gidiyor.”

- “9 milyonluk saati hangi işle aldın?”

- “Bu saatin sahtesini bile alamayız.”

- “Emekliden, dar gelirliden hiç mi utanmıyorsun sevgili milletvekilim?”

Cıngı, Meclis’e kayak takımı ve kıyafetiyle geldi. Kış turizmine dikkat çekti. “Erciyes Kayak Merkezi Ankara’ya 2 saat mesafede Konaklama her yıl artıyor” dedi.

Erciyes’te kayak ücretleri

Erciyes Kayak Merkezi’nde günlük ekipman kiraları ise şöyle:

- Kayak + bot: 700 TL

- Snowboard + bot: 700 TL

- Kayak pantolonu: 300 TL

- Kayak montu: 300 TL

- Kayak kaskı: 150 TL

- Kayak gözlüğü: 150 TL

- Eldiven: 150 TL

- Skipass (30 çıkış): Bin 400 TL

- Skipass (50 çıkış): 2 bin 200 TL