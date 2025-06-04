TOKAT BELEDİYE BŞK.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN



Madde 1 Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti belediyemize ait Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesi taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ve şartname esasları dahilinde satış ihalesi 01.07.2025 tarih ve Salı günü saat 14 :00 – 15.00 arasında Belediyemiz Encümen huzurunda Encümen odasında yapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 ıban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne vereceklerdir. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden her bir arsa şartnamesi için ayrı ayrı 2.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

Madde 45'e göre açık artırma usulü ile satış ihalesi yapılacak taşınmazlar

5(Beş) adet SIRA

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN m2 CİNSİ İMAR DUR. EMSAL KAT YÜK. MUHAMMEN

BEDEL-TL GEÇİCİ TEMİNAT-TL İHALE

TARİHİ 1 KARŞIYAKA 2928 3 612,54 ARSA KONUT 0.50 6.50 4.594.050,00 137.821,50 01.07.2025 2 KARŞIYAKA 2929 1 1.062,46 ARSA KONUT 1.20 18.50 10.093.370,00 302.801,10 01.07.2025 3 KARŞIYAKA 2929 2 1.081,30 ARSA KONUT 1.20 18.50 10.272.350,00 308.170,50 01.07.2025 4 KARŞIYAKA 2930 1 1.125,12 ARSA KONUT 1.20 18.50 10.969.920,00 329.097,60 01.07.2025 5 KARŞIYAKA 2930 2 1.078,33 ARSA KONUT 1.20 18.50 10.513.717,50 315.411,525 01.07.2025

Madde :5 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

a)-Şartname bedelini ödediğine dair makbuz,

b)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26 teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

c)- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

ç)-Kanuni İkametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğü’nde veya e- devlet’ten temin edilecek)

d)-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

e)-Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi (taksitli borçlar dahil),

f)- İhaleye vekaleten girecekler için 2025 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

g)- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 2025 yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi,

ğ)-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri

(Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

h)-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

ı)- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).

i)-.İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi Yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir

j)- Katılımcıların bağlı bulundukları Vergi dairesinden ve SGK kurumundan alacakları ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belge. Vergi Dairesi veya SGK’ya borcu olup da, borcunu yapılandırmış ve taksitlerini düzenli ödediğine dair evrakta kabul edilebilir.

k)- İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen belgeleri dosya halinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne vereceklerdir. Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

l)- İhaleye katılım olmadığı takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesi gereğince; ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aynı şartlarla pazarlık usulüyle ihale devam edecektir.

Madde 6: İhaleye girecek isteklerin 27.06.2025 cuma günü saat 17: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 7:. Satışı yapılan taşınmazların tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Madde 8: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 9 : İhale kararı karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesi gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmazın ihale bedelini peşin olarak Tokat Halk Bankası Merkez Şubesinde bulunan Kentsel Dönüşüm Projeler Özel Hesabı olan TR77 0001 2009 6680 0007 0000 42 ıban no’lu hesabına yatıracaktır.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın no ILN02235137



