Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin galericilik mesleğini kötüye kullanarak araç alım satımı bahanesiyle çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla organize bir yapı oluşturdukları belirlendi.

Bu yöntemle onlarca kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Delillerin toplanmasının ardından ekipler, 23 Haziran'da belirlenen ikamet ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda; 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda yaklaşık 400 mermi ve aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, yaklaşık yarım milyon lira nakit ve ziynet eşyalarına el konuldu. Vatandaşların mağdur edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen ve satışa hazır halde bekletilen 16 araç ise emniyet ekiplerince yediemin otoparkına çekildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler O.Ç., D.Ç., S.G., C.Ç., T.Ç., S.Ç. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor