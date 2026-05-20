Tokat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, beraberinde yıldırım düşmesini de getirdi. TOKİ konutları bölgesinde meydana gelen olayda, yerleşim alanının yakınındaki ağaçlık alana yıldırım isabet etti.

Şiddetli yağış sırasında meydana gelen olay, seyir halindeki bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın büyük bir gürültüyle ağaçlık alana düştüğü anlar net şekilde görüldü.

Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayda herhangi bir yaralanma veya hasar olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı