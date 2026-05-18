Yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve bağlı derelerde su seviyesi yükseldi.

Bunun üzerine Tokat ile Amasya için valiliklerden peş peşe tedbir kararları geldi.

Valilikler, olası sel ve taşkın riskine karşı bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Amasya

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınların oluştuğu belirtildi.

Bu nedenle, su seviyesinde ciddi artış yaşanabileceği değerlendirilerek Amasya merkez ile Taşova ilçesinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Tokat

Tokat Valiliği, bölgede devam eden yoğun yağışlar ve Almus Barajı’ndan yapılması beklenen su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak’taki su seviyesinin kritik düzeye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Turhal genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.