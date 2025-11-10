E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

NEDENİ SOSYAL KONUT PROJESİ

Kullanıcılar sisteme erişimde sorun yaşarken, teknik aksaklığın nedeninin "500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru" olduğu tahmin ediliyor. Başvuru ekranına aynı anda on binlerce vatandaşın giriş yapması, sistemde geçici yavaşlamaya neden oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlara işlemlerini daha sonraki saatlerde tekrar denemeleri öneriliyor.