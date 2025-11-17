Vatandaşların Türkiye’de TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne ilgisini kullanarak oluşturulan sahte internet siteleri ortaya çıktı. Bu siteler, kamu kurumlarının web tasarımlarını birebir kopyaladı ve Google üzerinden satın alınan reklamlarla arama sonuçlarının üst sıralarına taşındı.

Google’ın reklam politikalarında zararlı yazılım, yasa dışı ürün ve tehlikeli hizmetler filtreleniyor; ancak kamu kurumlarının adı veya tasarımının taklit edilmesi özel bir yasak kategorisine girmediği için bu siteler onay aldı.

‘Toki-gov-tr.com’, ‘toki-basvuru.org’ ve e-Devlet’e benzeyen adreslerle açılan sitelerde TOKİ logosu ve e-Devlet’in kırmızı-beyaz arayüzü kullanıldı. Sahte başvuru formları, ‘TOKİ başvuru’ ve ‘sosyal konut kura sonuçları’ aramalarında üst sıralara yerleşti. Arama sonuçlarında yer alan küçük ‘Reklam’ ibaresi çoğu kullanıcı tarafından fark edilmedi.

Bu yöntemle mağdur olan bir vatandaş, sahte formu doldurduktan sonra telefonla aranarak ‘kura sigorta ücreti’ ve ‘başvuru teminatı’ adı altında 27 bin 500 lira ödeme yaptı. Ödeme sonrası iletişim kurulan numara bir daha yanıt vermedi. Son dönemde benzer şikâyetlerin arttığı bildirildi.