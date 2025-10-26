AKP’nin nüfus artırma politikaları kapsamında her fırsatta eleştirdiği ‘küçük evlerler’ ekonomik kriz ile birlikte yeniden gözde oldu. 2017 yılında Türkiye’de stüdyo daire yapmak yasaklandı. 2025 Nisan’da ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, nüfus düşüşü ile ilgili yaptığı bir konuşmada, “İnşaat sektörü artık 4+1 veya 3+1 değil, daha ziyade stüdyo tarzı 1+1 konutlar yapmaya yöneldi.

Asıl tehlike burada. Çünkü gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor” dedi. Erdoğan’ın bu sözlerine kulak tıkayan TOKİ ise ekonomik krizle birlikte başlattığı ‘konut seferberliği’ kapsamında 1+1 evler yapacağını duyurdu. Bu durum “TOKİ bile bu ekonomide evlenile- meyeceğini biliyor, gençlere ‘evlenmeyin’ diyor” yorumlarına sebep oldu.

120 AY VADEYLE SATILIYOR

Artan inşaat maliyetleri, düşen alım gücü ile birleşince Türkiye’de ev almak hayal oldu. Böylece önce 2017’de yasaklanan stüdyo dairelerin yeniden yapımına izin verildi. Sonra da Erdoğan’ın ‘asıl tehlike’ dediği 1+1 evler devlet tarafından yapılmaya başlandı. TOKİ geçtiğimiz günlerde duyurduğu kapmanyada 1+1 evlere de yer verdi. Proje kapsamında 55 metrekarelik 1+1 evlerin bile 1.9 milyon TL’den satılacağı duyuruldu. Yüzde 10’u peşin olarak ödenecek bu evler için dahi 120 ay vade seçeneği sunuldu. Bu evlerin fiyatı kadar büyüklüğü ve yapılacağı semtler de tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Ekonomik kriz, TOKİ’ye Erdoğan’ın sözlerini unutturdu”, “TOKİ bile evlenemeyeceğimizi biliyor, nüfus planlaması rafa kalktı” sözleriyle tepkilerini gösterdi.

En büyük daire 2+1

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2025 Nisan’da inşaat sektörünü eleştirerek verdiği örneklerde 3+1 ve 4+1 yapılmadığından yakınmıştı. Şimdi TOKİ eli ile duyurdukları 500 bin ev projesinde bu büyüklükteki evlerin de olmaması dikkat çekti. Artan maliyetlerle birlikte TOKİ’nin duyurduğu projelerde en büyük evlerin 2+1 olduğu görüldü. Bu evler bile en fazla 80 metrekare olacak. 80 metrekarelik 2+1 evlerin fiyatı da 2.9 milyon TL oldu. Vatandaşın bu küçük evleri bile alacak durumu olmadığı bilindiği için de yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade imkanı sunuldu. Vatandaşlar, “Bari bu konutlar sorunsuz teslim edilsin” dedi.