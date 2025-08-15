Malatya’daki eski Şire Pazarı’nın yenilenmesi için 2020’de açılan ihaleyi Ankara merkezli İş-Kaya Yapı kazandı. Firma 187 dükkân inşa ederek TOKİ’ye teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle yapılan takasta Çeşme, Alaçatı, Didim, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Hazine’ye ait toplam 329 bin 931 metrekare arazi takas yoluyla verildi.

Arsaların toplam değeri 2 milyar 55 milyon TL, dükkânların değeri ise 1 milyar 860 milyon TL olarak belirlendi; fark firma tarafından ödendi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, değerleme raporlarında büyük kamu zararı olduğunu savunarak savcılığa suç duyurusunda bulundu, ayrıca konuyu TBMM gündemine taşıdı.

EN GÖZDE ARAZİLER

-Alaçatı’daki deniz manzaralı imarlı arsalar metrekaresi 5.500 TL’den hesaplandı, piyasa değeri en az 20 bin TL.

-Çeşme’de tarla vasfındaki yerler bile metrekaresi 11.500 TL’ye satılırken, bu değerli arsalar yarı fiyatına biçildi.

-Diyarbakır Kayapınar’daki araziler metrekaresi 9 bin TL’den değerlenirken, aynı yerde benzer parseller 33 bin TL’ye satıldı.

-Bakırlıoğlu’na göre Malatya’daki dükkânlar gerçek değerinin çok üzerinde, arsalar ise çok altında gösterildi; kamu zararı 10 milyar TL’ye ulaştı. “Bir imzayla bir günde bu kadar zenginleşme kabul edilemez, bu halkın parasıdır” diyerek takasın iptalini istedi.

KENT KONSEYİ DEVREDE

Çeşme Kent Konseyi de “nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma, İş-Kaya ve GEDAŞ’ın Ankara’da olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu suç duyurusunda, “Çeşme Alaçatı’da denize nazır, çevresi otel ve villalarla dolu bir kupon araziye GEDAŞ 316 milyon lira değer biçti. Oysa aynı araziye gayrı menkul piyasası 2 milyar lira değer biçiyor.