Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan kiralık sosyal konut modeli için pilot bölge olarak İstanbul seçildi. TOKİ tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, İstanbul’un her iki yakasında merkezi lokasyonlarda toplam 15 bin konut inşa edilecek. Yapıların tamamının 2 ile 3 yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE AYRILAN KONTENJANLAR

Sosyal konut kiralama sürecine dahil olabilmek için başvuru sahiplerinin taşınmaz sahibi olmaması ve belirlenen gelir sınırını aşmaması şartı aranıyor. Proje kapsamında aşağıdaki gruplar için özel kontenjan ayrılması planlanmaktadır:

-Kamu görevlileri (memurlar) ve emekliler.

-Engelli vatandaşlar.

-Riskli yapı nedeniyle konutu kentsel dönüşüme giren hak sahipleri.

KİRALAMA SÜRECİ VE İŞLEYİŞ MODELİ

Konutların tahsis ve yönetim süreci şu teknik esaslara dayanacaktır:

Hak Sahipliği: İnşaatlar tamamlandığında ilan edilecek takvimle talepler toplanacak ve hak sahipleri noter huzurundaki kura ile belirlenecek.

Kira Bedeli: 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kira bedelleri, bölgedeki piyasa rayicinin yarısı baz alınarak hesaplanacak.

Süreli Kullanım: Hak sahipleri ile 3 yıllık kira sözleşmesi yapılacak. Bu süre zarfında yönetim ve bakım hizmetleri TOKİ tarafından yürütülecek.

Sirkülasyon: 3 yılın sonunda tahliye edilen konutlar, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra yeni hak sahiplerine kiralanarak sistemin sürekliliği sağlanacak.

UYGULAMA TAKVİMİ VE İLK TESLİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık verilerine göre, projenin ilk aşamasında yer alan 2 bin konutun teslimat süreci Ağustos ayında başlayacak. Başvuru ve talep toplama işlemlerinin ise Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.