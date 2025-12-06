Emlak fiyatlarındaki yükseliş devam ederken vatandaşlardan sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru geldi. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için kuraların çekileceği ilk tarihi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

Bakan Kurum, "10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık." dedi.