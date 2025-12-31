Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay’dı. Bölgede depremden birkaç ay sonra başlayan rezerv alan mağduriyeti farklı boyutuyla sürüyor. Vatandaşlar, kura çekimiyle birlikte metrekarelerin küçülmesinden, komşuluk ilişkilerinin yok olmasından ve merkezdeki evlerinin yerine şehrin çeperlerinde konut verilmesinden şikayet ediyor. Dün Atatürk Parkı’nda açıklama yapan hak sahipleri, mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmesini talep etti.

Atatürk Parkı’ndaki eyleme CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da destek verdi.

YERİNE DÜKKAN YAPILDI

Kültür Merkezi kavşağındaki binada dairesi bulunan bir vatandaş, yeni yapılan projede büyük bir hak kaybına uğradığını söyledi. Binadaki bağımsız bölüm sayısının dükkân eklenerek artırıldığını belirten depremzede, “Bize 2+1 dediler ancak salon-mutfak birleşik, toplam 25 metrekarelik 2+0 daireler yapılmış. Eski komşularımızın tamamı ara sokaklara dağıtıldı” dedi.

Bir vatandaş ise Gündüz Caddesi üzerindeki 3+1 dairesine karşılık, birkaç blok ötede ve ara sokakta 2+1 daire verildiğini belirterek şöyle konuştu:

“İtiraz ettiğimde ‘İstersen TOKİ’den 3+1 verelim’ dediler. Ben neden merkezdeki yerimi bırakıp gideyim? Yerimi istiyorum.”

CİMER: BECAYİŞ YAPIN

3+1 dairesi olana 2+1 daire çıktığını savunan bir kadın ise, “Üç çocuğum var, 65 metrekareye sığmamız imkânsız. CİMER’e yazdım, ‘Kura şans işi, becayiş (takas etme) yapın’ cevabı aldım. Becayiş yapacağımız kişi bunun için para istemeyecek mi? Paramız yok” diye tepkisi dile getirdi.