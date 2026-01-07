2025 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ardından memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı da netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın "500 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında hazırladığı başvuru bilgilendirme formunda, "hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Buna göre; 2026 yılı için TOKİ konutlarına yapılacak ödeme tutarı da değişti.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

TOKİ'nin resmi web sitesinde Endeksler bölümünde Ocak Haziran 2026 yeniden değerleme oranları açıklandı.

Açıklamada, "2026 yılı birinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler uygulanacaktır" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi:

"İdare’ce inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran % 15,57’dir.

İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (%15,57), TÜFE (%12,19) ve Yİ-ÜFE (%10,34) Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür.

İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür.

İdare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı %15,57 olarak belirlenmiştir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)"

ONLARCA İLDE TOKİ KURALARI ÇEKİLMEDİ

TOKİ ödemelerine yapılacak artış oranı duyurulurken onlarca ilde henüz kura çekimi tamamlandı.

Henüz kurası tamamlanmayan iller şöyle:

7 Ocak 2026: Batman ve Iğdır

8 Ocak 2026: Bitlis ve Kars

9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

21 Ocak 2026 Çarşamba: Gaziantep

21 Ocak 2026 Çarşamba: Tokat

22 Ocak 2026 Perşembe: Amasya

23 Ocak 2026 Cuma: Kahramanmaraş

24 Ocak 2026 Cumartesi: Hatay

25 Ocak 2026 Pazar: Ordu

26 Ocak 2026 Pazartesi: Osmaniye

27 Ocak 2026 Salı: Kilis

28 Ocak 2026 Çarşamba: Sinop

29 Ocak 2026 Perşembe: Niğde

29 Ocak 2026 Perşembe: Kastamonu

5 Şubat 2026: Ankara

11 Şubat 2026: Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026: Bolu

13 Şubat 2026: Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026: Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026: Edirne

17 Şubat 2026: Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026: Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026: Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026: Afyonkarahisar

24 Şubat 2026: Uşak

25 Şubat 2026: Isparta

26 Şubat 2026: Burdur

27 Şubat 2026: Denizli

3 Mart 2026: Muğla

4 Mart 2026: Aydın

5 Mart 2026: Manisa

6 Mart 2026: İzmir

9–12 Mart 2026: İstanbul

TOK İ 1+1, 2+1 TAKSİTLERİ NE KADAR OLDU 2026?

Buna göre Anadolu'da ve İstanbul'da yapılacak 1+1 ve 2+1 TOKİ konutlarının taksit tutarları da zamlandı.

Buna göre Anadolu'da; 55 metrekare 1+1 evler ayda 7.800 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar ayda 9.534,52 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 evler, 11.485,34 TL taksitle satışa sunulacak.

İstanbul için ise 55 metrekare 1+1 evler 8.451,63 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar 10.618,57 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 evler ise 12.785,50 TL taksitle satılacak.

TOKİ konutlarının zam sonrası güncel ödeme listesinin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.