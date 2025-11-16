CHP’li belediyelerdeki 1 kuruşluk işlemin bile izin süren iktidar, kendi belediyeleri ve kurumlarına göz yumuyor. Bu sayede iktidar kendi yandaşlarını ihalelere boğuyor. Son dönemin popüler ismi AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı’nın damadı oldu. Kamudan kazandığı ihalelerle sivrilen, TOKİ eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Muhammed Hamza Ekşi, dev bir ihale daha aldı.

Kahramanmaraş Yörükselim 1.000 Yataklı Şehir Hastanesi ihalesi, 9 milyar 434 milyon TL karşılığında Ekşi’ye ait AHES İnşaat’a verildi. Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran 2026’da ihaleye çıktı ve ihale açık usulle yapıldı. 15 firma geçerli teklif sundu. İhaleyi Ekşi’nin AHES İnşaat kazandı ve 2 Eylül 2025’te 9 milyar 434 milyon 53 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

30 MİLYAR TL’LIK İHALE

AHES İnşaat şirketi, adını deprem konutlarıyla ve ardından hastane ihaleleriyle duyurdu. Firmanın kurucusu Mücahid Hamza Ekşi, TOKİ eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in kızı Büşra Özçelik ile 2017 yılında dünya evine girdi. O günden sonra ihalelerde talih hep Ekşi’nin yanında oldu. Ekşi’nin şirketi AHES İnşaat, 6 Şubat depremlerinden bu yana kamudan 30 milyar TL’nin üzerinde ihale aldı. Daha önce Kahramanmaraş Stadyumu projesini 1.6 milyar TL’ye alan şirket, geçtiğimiz haftalarda Antalya’daki sit alanını da almıştı. Antalya Gazipaşa’daki Koru Sahili, doğal sit alanı olmasına rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Ekşi’nin AHES Şirketine 49 yıllığına tahsis edilmişti.

5 yıldızlı 3 otel yapacak

Mücahid Hamza Ekşi’nin kurucusu olduğu AHES İnşaat’a tahsis edilen Antalya'daki Koru Sahili’nin Ekşi’nin kayınbabası Mehmet Özçelik’in daha önce Başkan Yardımcılığı yaptığı TOKİ’ye ait olduğu ortaya çıktı. Mülkiyeti TOKİ ve Hazine’de olan 2 kilometrelik sahilin tahsis edildiği Ekşi, buraya 5 yıldızlı 3 ayrı otel yapacak. Ekşi, ÇED mevzuatını aşmak için 2.100 yataklı otel projesini üçe böldü ve her biri 700 yatak kapasiteli üç ayrı projeyle ÇED başvurusu yaptı.