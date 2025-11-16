TOKİ’nin Türkiye genelinde üreteceği '500 bin sosyal konut' projesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Cemaatlerde söz konusu proje için, “kurayla ev sahibi olmak caiz mi, değil mi?” tartışması başlarken birçok cemaat de sözde fetvalar paylaştı.

MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTIŞ İÇİN 'FETVA'

İsmailağa Cemaati ise diğer cemaatlerden farklı olarak, 6 ayda bir memur maaş artış oranı dikkate alınarak taksitlerde yapılacak artışa ilişkin 4 Kasım'da “Hem zorunlu gereksinim ilkesinin karşılanması hem de dini hukuka aykırılık söz konusu olmadığından uygun bulunmasına engel bir durum görülmemektedir. Netice olarak heyetimizce gereksinim ilkesi çerçevesinde caiz görülmüştür” fetvası açıklandı.

'TOKİ YETKİLİLERİ FETVA KURULUYLA GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; cemaatin fetva kurulu üyelerinden Fatih Kalender önceki gün cemaatin tutumunu değiştirmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TOKİ yetkililerinin cemaatin fetva kuruluyla iletişime geçtiğini aktaran Kalender; “Üst düzey yetkililer ki bizatihi şahsım görüştü. O konuda hak verdiler ve bu manada birtakım tashihlerden bahsedildi; hatta işte ‘Şöyle desek olur mu?’, ‘Böyle desek olur mu?’ şeklinde... ‘Biz burada enflasyonu baz alalım ve enflasyon oranını aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu?’ dediler. Dedik ki, ‘Evet bizim de talebimiz bu noktada buydu’” ifadelerini kullandı.

Kalender; ayrıca yetkililerin “hak sahibi olan kimse evini kiraya verdiğinde TOKİ tarafından sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi” konusunda da cemaatin uygun gördüğü bir biçimde değişikliği kabul ettiklerini aktardı.