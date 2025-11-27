Türkiye genelinde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ başvuruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısının 5 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Proje kapsamında yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler için vatandaşlar hem bankalar üzerinden hem de e-Devlet aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURULLAR 19 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olmasını hedefleyen projede son başvuru tarihi 19 Aralık olarak duyuruldu. Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubelerinden yapılabilirken, ilk günlerde yoğunluğu azaltmak için e-Devlet başvuruları T.C. kimlik numarasına göre alındı.

TOKİ BAŞVURULARI 7 KATEGORİDE ALINIYOR

Bakanlık, mağduriyet yaşanmaması için başvuruların 7 kategori üzerinden değerlendirileceğini belirtti:

Şehit Aileleri, terör, harp ve vazife Malulleri

Gazi (Kıbrıs, Kore) vatandaşlar

En az %40 engelli vatandaşlar

Emekli vatandaşlar

3 ve daha fazla çocuklu aileler

18-30 yaş arası gençler

Diğer alıcı adayları

KONUT TİPİ KATEGORİYE GÖRE BELİRLENECEK

Projede inşa edilecek konutlar 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65 m² ve 80 m²) olarak planlanıyor. Ancak her başvuru sahibi, bulunduğu kategoriye uygun konut tipi için kura hakkı elde edecek. Bu nedenle, başvuru sırasında kategori seçiminin doğru yapılması büyük önem taşıyor.

Kura sürecinde kategorilere göre tahsis edilecek konut tipleri şöyle olacak:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: 2+1 (65 m²)

Gaziler: 2+1 (65 m²)

Engelliler: 2+1 (65 m²)

Emekliler: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65 m²)

3+ çocuklu aileler: 2+1 (65 m² ve 80 m²)

Gençler: 1+1 (55 m²)

Diğer adaylar: 2+1 (65 m² ve 80 m²)

Projede ilan edilen tiplerde yeterli üretim yapılamaması durumunda, hak sahiplerine en yakın konut tipi verilebilecek.

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI

55 m² 1+1: 1 milyon 950 bin TL – Taksit: 7.313 TL

65 m² 2+1: 2 milyon 450 bin TL – Taksit: 9.188 TL

80 m² 2+1: 2 milyon 950 bin TL – Taksit: 11.063 TL

ANADOLU'DAKİ TOKİ KONUT FİYALARI

55 m² 1+1: 1 milyon 800 bin TL – Taksit: 6.750 TL

65 m² 2+1: 2 milyon 200 bin TL – Taksit: 8.250 TL

80 m² 2+1: 2 milyon 650 bin TL – Taksit: 9.938 TL

TOKİ'nin dev sosyal konut projesinde değerlendirmeler devam ederken, yanlış kategoriyle başvuru yapan vatandaşlar istedikleri eve sahip olamayacak.