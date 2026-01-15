Hypers Medya'nın sahibi Tolga Akış, şarkıcı Zeynep Bastık'ın kariyerinde yükselişine büyük katkıda bulunmuştu.

Senelerdir hem en yakın arkadaş hem de aşık olan ikili, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Bir yıl sonra ise "Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik" açıklamasında bulunarak evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Boşandıktan kısa bir süre sonra sosyal medye fenomeni Gizem Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Tolga Akış, Hypers'la yeni iş birliklerine hız kesmeden devam etti, ayrıca YouTube'da Big5 programını yayınlamaya başladı ve Türkiye'nin ilk kız grubu Manifest'i kurdu.

BEBEK GELİYOR

Geçen eylülde Tolga Akış ile nikâh masasına oturan Gizem Kaya bugün hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü fenomen "1+1=3 Bebo Akış geliyor" notunu düştü.