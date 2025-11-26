

'Hatırla Sevgili', 'Gece Gündüz', 'Kırık Kanatlar' ve 'Son Çıkış' gibi yapımlarda yer alan Tolga Güleç, asıl çıkışını 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki 'Ahmet' rolüyle yaptı. Güleç, ardından 'Poyraz Karayel', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Masumiyet' gibi dizilerde oynadı.

Son olarak 'Can Borcu' dizisinde 'Yekta Başaran' karakterine hayat veren Tolga Güleç, geçen temmuzda Bodrum'da sunucu Öykü Cengiz ile nişanlandı.

İlişkilerinde her şey yolunda görünürken, Öykü Cengiz'in sosyal medya hesabını silmesi dikkat çekti. Bu beklenmedik hamle, çiftin ayrıldığı iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

"AYRILIK YOK"

Dedikoduların ardından Tolga Güleç'ten açıklama geldi. Güleç iddiaları yalanladı: "Öykü'nün hesabında bir sorun var, onu açtırmaya çalışıyoruz. Ayrılık yok."