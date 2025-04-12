TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı. Üstelik ona destek veren ve TRT işlerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı.
Pusat'ın başına gelenler sonrasında pek çok meslektaşı destek olurken partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyordu.
Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozdu.
Tolga Sarıtaş, Instagram hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamıyla 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını yayınladı.