ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin PKK’yı yabancı terör örgütü olarak tanımaya devam ettiğini vurgularken, Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele veren YPG ve SDG için “müttefik” ifadesini kullandı.

"Türkiye, Suriye’nin bir müttefiki. PKK’ye sahipler, ki bu Türkiye’de yabancı terör örgütü olarak tanımlandı. ABD de PKK’yı terör örgütü olarak ilan etti. Ancak artık PKK ile ilişkisi olmayan başka bir yapı var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı mücadelede bizim müttefikimiz oldu. Evet, kökenleri PKK’ye dayanıyordu ama bugün durum farklı.”

'TÜRKİYE ABD'NİN SAĞLAM DOSTU'

Ankara ile ilişkilerdeki stratejik boyuta da dikkat çeken Barrack, Türkiye’nin NATO içindeki önemine ve ABD ile olan uzun süreli müttefikliğine işaret etti:

“Türkiye, NATO’ya en büyük ikinci katkıyı yapan ülke. ABD için sağlam ve vazgeçilmez bir dost. Ancak çoğu zaman yanlış anlaşılıyor.”

Barrack, Türkiye'nin Kürt sorunu bağlamında verdiği mücadelenin, Arap olmayan bir halkın bağımsızlık arayışına dayandığını belirtti.

'YPG İLE DİYALOG SÜRMELİ'

Barrack, YPG’nin lideri Mazlum Abdi ile Türkiye arasında sürdürülen dolaylı temasların önemine değinerek şu sözleri kullandı:

“Mazlum Abdi’nin temsil ettiği SDG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibi özellikle Hakan Fidan ve İbrahim Kalın süreci sorumlu şekilde yürütüyor. Bu diyaloğun artarak devam etmesi gerekiyor.”

Bölgedeki örgütlere dair kamuoyunda tartışılan kısaltmalar hakkında yöneltilen soruya Barrack esprili bir dille yanıt verdi:

“Her üç harfli yapı benden nefret ediyor. Bu yüzden artık dört harflilere yöneliyorum,” diyerek gergin atmosferi yumuşatmaya çalıştı.