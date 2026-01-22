ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, X hesabı üzerinden YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğünü duyurdu.

Barrack açıklamasında " SDG ve Şam Hükümeti arasında mzalanan 18 Ocak anlaşaması uyarınca entegrasyon sürecini desteklediklerini" belirtti.

Açıklamasının devamında Büyükelçi, "Tüm taraflar, güven ve kalıcı istikrarı teşvik etmek için tüm taraflarca güven artırıcı tedbirleri ortaklaşa belirleyip uygularken, ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesi tam olarak sürdürmek olduğu konusunda mutabık kaldılar" diye vurguladı.