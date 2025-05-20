1996’da başlayan aksiyon serisinin sekizinci halkası olan yapım, açılış hafta sonunda 759 bini aşkın seyirciye ulaşarak yılın en iyi açılış günü rekorunu da kırdı. 17 Mayıs Cumartesi günü 423 bin 945 bilet satan film, Oscar ödüllü Bong Joon-ho'nun "Mickey 17"siyle elde edilen rekoru geride bırakarak 2024’ün zirvesine yerleşti.

Film, sadece kendi serisinin önceki filmi Görevimiz: Tehlike – Ölümcül Hesaplaşmanın da açılışını geçmekle kalmadı; Güney Kore’de toplam 29 milyon dolarlık hasılatla tamamlanan o yapımın açılış günü performansını da geride bıraktı.

Christopher McQuarrie’nin yönetmenliğini üstlendiği ve Cruise’un bir kez daha Ethan Hunt rolüyle izleyici karşısına çıktığı filmde, tehlikeli yapay zeka tehdidi Varlık (The Entity)'e karşı verilen son mücadele anlatılıyor.

Güney Kore, filme dünya prömiyerini yapan ilk ülkelerden biri oldu. Son Hesaplaşma, 21-23 Mayıs tarihleri arasında diğer ülkelerde, 30 Mayıs’ta Çin’de, 23 Mayıs’ta ise Türkiye’de vizyona girecek.

Kore Film Konseyi'nin Kobis sistemine göre film, ülkede 2 bin 385 salonda gösterime girdi ve ön gösterimlerle birlikte 762 bin 955 bilet satarak toplam 5,5 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Bu etkileyici performans, son dört hafta sonunun gişe lideri olan yerli suç filmi Yadang: The Snitch'i zirveden etti. Yadang, hafta sonunda 116 bin 846 biletle 820 bin dolar kazandı ve ikinci sıraya geriledi. Filmin toplam hasılatı ise 21,8 milyon dolar oldu.

Üçüncü sıradaysa oyun uyarlaması Bir Minecraft Filmi yer aldı. 1,3 milyonu aşan izleyici sayısıyla 8,8 milyon dolarlık toplam hasılata ulaştı.