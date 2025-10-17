ABD Başkanı Donald Trump bugün, Ukrayna Devlet Başkını Volodimir Zelenski ile ABD yapımı Tomahawk füzelerinin teslimatını konuşmak için bir araya gelecek.

ABD Başkanı, füzeleri Ukrayna ulaştırmaya hazırdı. 3 yıldır süren amansız savaşta nasıl kullanılacağını, hangi askerlerin füzelerden sorumlu olacağı, füzelerin vuracağı hedefler, bunların hepsi konuşulacak ve Trump'ın dediğinee göre Ukrayna, "belki de binlerce" füze alacaktı.

Ancak bu görüşmeden önce, Trump'ın telefonu aniden çaldı. Hattın ucunda ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vardı. Trump'ın söylediğine göre

Putin, ABD Başkanı'nı Ukrayna'ya bu füzeleri vermemesi için ikna etmek amacıyla elinden geleni yaptı.

Ancak pazarlıklarıyla bilinen Trump, Putin'i ucuza bırakmadı. İki lider, aylar sonra çöken barış görüşmelerine devam etmek üzere gelecek haftalarda Macaristan'da görüşmek için anlaştı.

Sonunda Putin'in gerçekten de korktuğu anlaşılan füzeler, barışa yanaşmayan Rusya Başkanı'nı tekrar masaya oturttu. Şimdi soru şu: Zelenski bugün füzelerini alabilecek mi?

PUTIN TRUMP'IN KALBİNİ, TİCARETTEN VURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’den yeni askeri destek bekliyordu. Özellikle uzun menzilli Tomahawk füzelerinin alınması için izin umuyordu.

Trump’ın son dönemde Putin’e karşı sabrını yitirdiği belliydi. Zira Trump'ın kendisi Putin'den sürekli şikayet ediyordu.

Ancak Trump ve Putin’in iki buçuk saat süren telefon görüşmesi bu beklentilere gölge düşürdü.

Kremlin, görüşmenin Rusya’nın talebiyle yapıldığını açıkladı. Görüşmede Tomahawk füzelerinin konuşulduğu ve Putin’in bu silahların konuşlandırılmasını “ağır bir provokasyon” olarak gördüğü belirtildi.

İki lider, barışın sağlanması halinde mütakiben yapılacak ticaretin “muazzam fırsatlar” yaratabileceğini ifade etti ve Macaristan’da iki hafta içinde bir zirve yapma konusunda anlaştı. Olan yine, Ukrayna'ya oldu.

ZELENSKI: 'RUSYA PANİK İÇİNDE'

Zelenski, Washington’a vardığında dirayetli bir tutum sergiledi. Sosyal medya paylaşımında “Rusya panik içinde diyaloğu yenilemeye çalışıyor çünkü Tomahawk’lardan korkuyor” dedi.

Ancak Trump’ın füzeleri onaylama isteği her zamankinden daha belirsiz hale geldi.

Ukrayna halkı savaşın dördüncü kışına girerken Trump’ın Orta Doğu’daki diplomatik başarılarını Ukrayna barışına dönüştürebileceğine dair inanç zayıf.

Putin ile yapılan her yeni görüşme Trump’ın sert adımlardan uzaklaştığı yönünde yorumlanıyor. Kiev için şimdilik umut değil, endişe kaldı.