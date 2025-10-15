Sosyal medyada yayılan bir paylaşım, 80 gramlık et dönerin 615 TL’ye satıldığını gösterince gündem oldu. Bir kullanıcı paylaşımında, “Bakın tekrar söylüyorum, 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olamaz. 1 kilo etin fiyatı en kalitelisi bile olsa 650-700 TL bandındayken bu fiyat nasıl mümkün olabilir? Bu haksız ve haram bir kazançtır. Hiçbir resmiyeti olmadan 'serbest piyasa' bahanesiyle kafalarına göre fiyat belirliyorlar ve herkesi söğüşlüyorlar” ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, işletme maliyetleri; komisyon, fatura ve kira gibi giderleri sıralayarak fiyatları yerinde buldu. Birçok kullanıcı da fiyatın döner için çok yüksek olduğunu savundu.

FİYATLARA İNDİRİM YAPILDI

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine söz konusu işletme indirime gitti.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Fiyatlara tepki gösteren kullanıcılar boykot talebini dile getirdi. Bir kullanıcı “80 gram döneri 615 TL’ye satan restoran, dün gelen tepkilerden sonra bugün bütün ürünlerde %20 indirim yapmış. Demek ki tepki gösterilince fiyat düşürülebiliyormuş. Yemin ederim, herkese de söz veriyorum , sizin de desteğiniz lazım, bu ahlaksız esnaflara öyle bir ders verelim ki rezil olsunlar. Döner şu anda 100 TL olsa bile dışarıdan yemeyelim. Bu uygulamaları da boykot edelim. Pahalı fiyatlara alışıldığı için kafalarına göre zam yapıp şişirdikleri her şeyi eski haline döndürecekler, inanın bana” değerlendirmesinde bulundu.

BOYKOTA DESTEK GELDİ

Çok sayıda kullanıcı da yüksek fiyattan satışa sunulan dönerin boykot edilmesi fikrini destekledi. Restorandan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.