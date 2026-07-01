Haziran 1944'te Atlantik Okyanusu'nda batırılan Japon denizaltısı I-52, 5 kilometre derinlikte dikey halde bulundu. Bu keşif, dünya askeri tarihinin en derin noktasındaki enkaz bulgularından biri olarak kayıtlara geçti.

İKİ TON ALTIN VE ASKERİ KARGONUN DETAYLARI NELERDİR?

Denizaltının enkazında, Alman askeri teknolojilerinin ödemesi için gönderilen yaklaşık 2 ton ağırlığında 146 adet altın külçesi bulunuyor. Kargo envanterinde altının yanı sıra kalay, tungsten, molibden gibi endüstriyel malzemeler ile kauçuk, kinin ve afyon yer alıyor.

Müttefik devletlerin şifre çözme operasyonlarıyla rotası önceden deşifre edilen I-52, Amerikan uçaklarının akustik güdümlü torpido saldırısıyla 109 mürettebatıyla birlikte batırılmıştı. Bu operasyon, askeri tarihte akustik güdümlü torpidonun savaşta kullanıldığı ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

YARIM ASIR SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARI NASIL SONUÇLANDI?

Tarihi enkaz, 1995 yılında Nauticos keşif ekibinden Paul Tidwell liderliğindeki uzmanlar tarafından çok uluslu gizli arşiv verileri kullanılarak tespit edildi. Arama çalışmalarında, ABD Donanması'nın eski kayıtlarındaki 10 millik koordinat hatası RENAV yörünge yeniden yapılandırma teknolojisiyle düzeltildi.

Derin deniz sonarlarıyla yapılan teknik incelemelerde, okyanus tabanında dikey duran gövdenin yüksek basınca rağmen bütünlüğünü büyük ölçüde koruduğu belirlendi. Araştırmacılar, 2 tonluk altın yükünün halen denizaltının ön bölmesinde muhafaza edildiğini bildiriyor.