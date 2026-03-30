

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Topkapı Sarayı’nı gezenlerin büyük bölümü benzer bir şaşkınlık yaşıyor. Görkemli bir imparatorluğun merkezi olan bu sarayda, Batı’daki örneklerin aksine büyük masalar, sandalyeler ve ihtişamlı mobilyalar neredeyse yok denecek kadar az. Peki bu sadeliğin nedeni ne?

BATI SARAYLARINDA FARKLI BİR ANLAYIŞ

Avrupa sarayları genellikle yüksek tavanlı salonlar, dev merdivenler ve gösterişli mobilyalarla öne çıkıyor. Topkapı Sarayı’nda bu tür unsurların eksikliği dikkat çekiyor. Bu durum ilk bakışta bir eksiklik gibi algılansa da, aslında oldukça köklü bir yaşam kültürünün sonucu olarak önr çıkıyor.

KONAR-GÖÇER KÜLTÜRÜN İZLERİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun kökeni, Orta Asya’daki konar-göçer Türk topluluklarına dayanıyor. Bu yaşam tarzında sabit ve ağır eşyalar yerine taşınabilirlik ön plandaydı. Çadır kurulur, sökülür ve yeni bir yere taşınırdı.

Topkapı Sarayı’nın avlular etrafında şekillenen mimarisi de bu anlayışın devamı niteliğinde. Geniş avlular eski çadır düzenini hatırlatırken, etrafındaki yapılar bu düzenin kalıcı hale gelmiş versiyonları olarak yorumlanıyor.

MASA YERİNE SİNİ

Osmanlı’da yemek kültürü de günümüzden oldukça farklıydı. Yemekler masa başında değil, yerde kurulan “sini” adı verilen yuvarlak tepsiler etrafında yenirdi. Bu nedenle masa kullanımına ihtiyaç duyulmuyordu. Benzer şekilde oturma düzeni de yere yakındı. Minderler, halılar ve yer yatakları günlük yaşamın temel unsurlarıydı. Sandalye ise yaygın bir eşya değildi.

SARAY'DAKİ SADELİK BİLİNÇLİ BİR TERCİH

Topkapı Sarayı’nda masa ve sandalyenin olmaması bir eksiklik değil, aksine Osmanlı yaşam biçiminin doğal bir yansıması. Bu sade düzen, hem kültürel kökenleri hem de günlük yaşam alışkanlıklarını açıkça ortaya koydu