Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak hizmet vermeye başladığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen gece ziyareti uygulamasını bu yaz da sürdürdü. Uygulama, tarihi mekâna olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Gece ziyaretleri 27 Eylül’de sona eriyor

21 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

Bu yıl 21 Haziran’da başlayan gece ziyaretleri, her cumartesi 21.00 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Ziyaretler, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Uygulama sayesinde ziyaretçiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı’nı gün batımı sonrasında, daha sakin bir atmosferde gezme imkânı buldu.

REKOR ZİYARETÇİ SAYISI

Topkapı Sarayı’nı bu yaz gece saatlerinde ziyaret edenlerin sayısı 10 bin 425 olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılki 2 bin 752 ziyaretçiye kıyasla yaklaşık %300’lük bir artış anlamına geliyor.

Uzmanlar, gece ziyaretlerine gösterilen bu yoğun ilgiyi, kültürel mirasa yönelik farkındalığın artması ve daha farklı bir deneyim arayışıyla açıklıyor. Sessiz ve loş ışıklar altında gerçekleştirilen ziyaretlerin, mekânın tarihi atmosferini daha güçlü biçimde yansıttığı belirtiliyor.

Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirilen gece ziyaretleri, İstanbul’un kültürel turizm çeşitliliğini artırma hedefi açısından da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğu, gündüz saatlerinde müze ziyareti yapmakta zorlanan yerli ve yabancı turistler için alternatif bir çözüm sundu.