Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü 21 Haziran'dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor.

Milli Saraylar Başkanlığı'nın açıklamasına göre Topkapı Sarayı 14 Eylül'e kadar cumartesi günleri 21.00 ile 23.00 arasında gezilebilecek.

Tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla saray, gece bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunacak.

Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00'de iki grup halinde yapılacak. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun.

Girişite sesli rehber hizmeti sunulacak ve 1’inci Avlu’daki kafeterya da ziyaret saatlerinde açık tutulacak.

Şuralar gezilebilecek:

Kubbealtı

Silah Müzesi

Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı

III. Murat Has Odası

Mabeyn Taşlığı

Altın Yol

Enderun Avlusu'nda Mukaddes Emanetler Dairesi

Arz Odası

Fatih Köşkü

Seferli Koğuşu

Osmanlı hazinesinin en kıymetli parçalarından Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da rotada görülebilir.

Köşkler Bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyarete açık. Ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşıp İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü Teras'ndan da panoramik şehir manzarasını seyredebilir. Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilicek.