AK Parti’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit’in yer aldığı komisyon heyeti, kararın ardından İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitti.

Edinilen bilgilere göre, görüşme yaklaşık 2 saat 50 dakika sürdü ve Öcalan ile baş başa yapıldı. Heyetteki isimler, görüşmenin hemen ardından parti yönetimlerine bilgi aktarımında bulundu.

TBMM’DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada komisyonun son toplantısında aldığı kararı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Komisyonun 21 Kasım 2025’te gerçekleştirdiği 18’inci toplantısında, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda Abdullah Öcalan’ın dinlenmesine ilişkin nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Bu doğrultuda heyet, 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı’ya gitmiştir.”

Açıklamada ayrıca, 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendini feshetme ve silah bırakma yönündeki mesajları ile Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin soruların Öcalan’a yöneltildiği ve detaylı yanıtlar alındığı belirtildi.

Görüşmenin ardından elde edilen çıktıların, toplumsal bütünleşme, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgesel perspektifte sürecin olumlu ilerlemesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Açıklama, “Komisyon bundan sonraki aşamada hedeflerini kararlılıkla sürdürecektir.” ifadeleriyle sona erdi.

GÖZLER YARINKİ TOPLANTIDA

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapacağı toplantıda, heyetin ziyaretle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

“TARİHİ BİR ADIM”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı görüşmesini “tarihi bir adım” olarak nitelendirerek tutanakların kamuoyuna açılması çağrısını yineledi.