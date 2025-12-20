Yılbaşına sayılı günler kaldı. Milyonlarca insan yeni yıl için geri sayıma başladı. Yılbaşının sembol isimlerinden biri de Kokina Çiçeği.

Kimi sadece bir süs olarak görüyor kimi ise hayallerinin bir temsili yerine koyuyor. Kokina Çiçeği fiyatları güncellendi ve Kokina bu sene lüks oldu.

İstanbul'da yeni yıl heyecanı vitrinlere indi. Kırmızısıyla aşkı, yeşiliyle umudu simgeleyen Kokina Çiçeği de sahnedeki yerini aldı.

ANAHTAR UMUDU KOKİNA'YA BAĞLANDI

Yeni yılın yaklaşmasıyla evlerin baş köşesine yerleşti. Kimine göre hayata açılan beyaz bir sayfa, kimine göre ise aşkın en güzel hali. Vatandaşlar ev alma umudunu bile Kokina Çiçeğinin durumuna bağlıyor.

"DEMETİ 300 LİRADAN BAŞLIYOR"

Kokina satışları rekor için erkenden başladı. Bir demet Kokina'nın bedeli 300 liradan başlıyor 600 liraya kadar çıkıyor.

SÖZCÜ TV Muhabiri Dilara Şahin'e konuşan bir satıcı şu ifadeleri kullandı:

"Şu an yılbaşı geliyor. Müthiş bir rağbet var. İnanır mısınız şu an patlama var. Gelen giden Kokina Kokina Kokina diyor. Kırmızı renkler alınıyor. Kırmızı demek şans demek, umut demek, kısmet demek."