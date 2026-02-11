Bugünlerde Rusya’nın Belgorod kentinde gündemin tam merkezinde serçeler var. Şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma başladı. Görenler önce ne olduğunu anlayamadı ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. 7-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek büyük operasyon için düğmeye basıldı. Gönüllü ordusu ve uzmanlar el ele verdi; amaç ise sayıları her geçen gün merak konusu olan o gizli sakinlerin izini sürmek. Uzmanlar serçelerin sayısındaki azalma veya artışın büyük sorunların öncesinde ortaya çıktığını söylüyor.

ŞUBAT VE AĞUSTOS RİTÜELİ: NEDEN ŞİMDİ?

Peki, neden özellikle bu tarihler? Sayım takvimi rastgele seçilmiyor. Serçe popülasyonunu en doğru şekilde izleyebilmek adına etkinlik, her yıl Şubat ve Ağustos aylarının ikinci ve üçüncü hafta sonlarını kapsayacak şekilde planlanıyor. Kışın hayatta kalma mücadelesi veren popülasyon ile yazın yavrularla şenlenen nüfus arasındaki fark, doğanın dengesinin durumunu belirlemek adına bilim insanlarına geniş bir perspektif sunuyor.

HER CIKLAMA BİR KAYIT

Kentin her köşesinden gönüllü gözlemciler, parklarda, bahçelerde ve hatta pencere önlerinde nöbet tutuyor. Şehrin minik sakinlerinin her kanat çırpışı ve her "cik" sesi, titizlikle veri tabanına işleniyor. "Doğa dedektifliği" yapan Belgorodlular, bu sayede hem bilime katkı sağlıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

ŞEHİR GENELİNDE BÜYÜK TAKİP

Etkinliğin en dikkat çekici yanı ise tamamen gönüllülük esasına dayanması. Profesyonel araştırmacıların yanı sıra doğa tutkunu vatandaşlar da dürbünleri ve not defterleriyle sahada. 15 Şubat’a kadar sürecek olan bu büyük "envanter" çalışmasıyla, kentin görünmez sahiplerinin yaşam alanları ve nüfus yoğunluğu haritalandırılacak. Elde edilecek sonuçlar, doğa koruma stratejileri için rehber niteliği taşıyacak.